Roman Reigns vs The Rock: Estatus tras Royal Rumble

«(…) Quiero estar de vuelta en el ring con Roman Reigns y quiero terminar la historia. Detesto la declaración ahora porque, aparentemente, todos tienen una historia. Punk quería una historia, Drew tiene una historia, todos tienen una historia. Para mí, es muy importante cumplir mi palabra. Si digo algo tonto en la televisión, pero es una promesa, tengo la intención de cumplirla. No sé si la segunda vez será la vencida con Roman, ya veremos«. Esto dijo Cody Rhodes después de ganar Royal Rumble 2024.

