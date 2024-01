Bron Breakker confirma su ascenso de NXT a WWE

Después de su fantástica actuación en Royal Rumble 2024, Bron Breakker confirma que ha sido ascendido al elenco principal de WWE. No va a terminar todavía con NXT porque está en la final del Dusty Rhodes Tag Team Classic pero es de suponer que una vez que el torneo termine en Vengeance Day 2024 se va a enfocar en cual sea la marca a la que se unirá.

► Bron Breakker tras Royal Rumble

«Me siento agradecido en este momento, qué oportunidad fue esta noche para hacer una declaración y creo que lo logré al 100%. Las cosas no salieron como quería, pero no he terminado con The Judgment Day de ninguna manera. Esta noche demostré que pertenezco al elenco principal, este es mi hogar ahora y estoy listo para el trabajo. Estoy listo para demostrar a mis colegas y a todos los que creen en mí que esto es donde pertenezco y para lo que nací. The Judgment Day se lo tiene merecido, te lo prometo.»

Bron Breakker causó un buen impacto en la batalla real de 30 luchadores. Entró como número 20 y a pesar de solo aguantar cinco minutos en el cuadrilátero consiguió eliminar a cuatro de sus oponentes, siendo el gigante Omos uno de ellos. Seguro que sorprendió a los fanáticos que no lo conocían. Y los que sí ya sabían de lo que es capaz el guerrero.

After making a statement in the #RoyalRumble Match, @bronbreakkerwwe believes he's exactly where he belongs. pic.twitter.com/NRFfgnHqXh — WWE (@WWE) January 28, 2024

