En WrestleMania 40 se cumplirá un año de la persecución de Cody Rhodes de Roman Reigns después de su derrota en WrestleMania 39. «The American Nightmare» ha vivido todo tipo de rivalidades pero siempre fueron episódicas, la principal nunca cambió, «terminar su historia». Esta pasada noche dio un paso fundamental para seguir buscando ese objetivo, ganar el Royal Rumble 2024. Y como era de esperar, cuando se alzó con la victoria, señaló al Campeón Universal Indiscutible WWE, que estaba mirando desde lo alto de la arena.

DO THE WORK.

FINISH THE STORY.@CodyRhodes just won the Men's #RoyalRumble Match for the second year in a row! The American Nightmare has his sights set on @WWERomanReigns as the Road to #WrestleMania is underway! pic.twitter.com/RkHT2oAsLT

— WWE (@WWE) January 28, 2024