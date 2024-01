Royal Rumble 2024: Cody Rhodes se lleva el Royal Rumble (otra vez)

La lucha que le da nombre al evento especial, enfrentó a 30 hombres en la entrega de 2024 de Royal Rumble.

Por un tiquete en el evento estelar de WrestleMania.

► Cody Rhodes gana dos Royal Rumble al hilo.

► Suena la campana y la pareja que le da inicio a este baile lleno de patadas son los hermanos Uso: Jimmy y Jey. Llega así el número 3, Gray Waller, que lo calla Jey de una Superkick. Lo que no esperaban era al número 4, Andrade. El mexicano ingresa al ring y de un raquetazo pone de rodillas a Waller. Eso sí, no coman ansias porque llega el 5, Carmello Hayes, quien le madruga a Waller con Codebreaker y lo elimina en el acto. Número 6, Shinsuke Nakamura, quien recibe a Hayes a patadas, como cualquier caballero. No pestañeen que viene el número 7: Santos Escobar, Jimmy le quiere madrugar y de un rodillazo Escobar lo manda a dormir. 8, Karrion Kross, se une a Jimmy oara apalizar a Jey, le clava la rodilla en la garganta. ¿Quién será el número 9? Pues es Dominik, se quiere medir con Kross pero éste lo manda a volar con belly 2 belly suplex. Carlito asoma de número 10, reparte puñetazos y no manzanas, ah espera, saca una, la muerda… Casi le sale cara la gracia, eso sí elimina s Escobar. Numero 11, Bobby Lashley, Spear para todo el mundo, Lashley está desatado. Tanto que elimina a carlito, luego a Kross. Quien más tarde elimina a Lashley, sí estando eliminado. ¿Quién escribió esas reglas?

► 12, Ludwing Kaiser, que de una patada voladora manda a la lona a Hayes. 13, no es otro que Austin Theory, que apenas entra al ring se lleva a Kaiser con Dropkick. 14, Finn Bálor, quien recién ingresa y elimina a Hayes en un parpadeo. Parpadeo es que de 15 llega Cody Rhodes, ¡Elimina a Theory apenas entra! 16, Bronson Reed, que aplasta en el esquinero a Rhodes. Elimina a Andrade de una catapulta. Número.17, nadie más y nadie menos que: Kofi Kingston. Rhodes elimina a Nakamura con CrossRhodes entre las cuerdas. Kaiser es eliminado por Kingstone, preciso de 18 llega Gunther. Kingston va a por él pero enpieza el concierto de machetazos. El número 19 arriba, Ivar. En otras noticias Gunther elimina a Kofi. Volviendo a Ivar, en el ring esquiva una superkick de Jey y lo aplasta con Lariat. 20, Bron Breakker, que barre con sus rivales, elimina a Jimmy Uso con Lariat, luego a Bálor mandándolo a volar. 21, Omos, quien reparte Lariats. Big Boot y elimina a Reed, ahora Breakker elimina a Ivar. Pat MacCfee entra de 22, y los mira con cara de alguien no muy astuto y se elimina a si mismo. 23… ¡Espera Omos es eliminado por Breakker! ¡Breakker es eliminado a traición por Dominik! JD McDonald de 23 y recibe una Spear de Breakker.

► ¡Número 24 R Truht! Mete a McDonald y lo eliminan al instante. R Truth hace el combo de John Cena, su ídolo de la infancia a Gunther. ¿25? The Miz, quien le calienta el pecho a patadas a Gunther. ¿Quién será el 26? Damian Priest, quien entra, golpea a R Truth y lo elimina. 27, CM Punk, llega a repartir codazos. No, rodillazos a la cara. Punk elimina a Dominik. 28, Ricochet, quien vuela sobre Gunther. De un raquetazo Gunther elimina a The Miz. 29, Drew McIntyre. Quien, manda a volar a Ricochet de un Belly 2 Belly suplex. ¿Quién será el número 30? Sami Zayn, quien una vez entra golpea a McIntyre. Nos fuimosna muerte súbita, el orden de eliminados fue el siguiente:

► Ricochet eliminado por McIntyre. Priest eliminado por Zayn, es más, para más insulto a la herida: Zayn por McIntyre.

Punk elimina a McIntyre. Rhodes elimina a Gunther.

Y al final, para llevarse Royal Rumble 2024: Cuando parece que le asesta un GTS, Rhodes bloquea y manda a volar Punk.

Mucho que analizar con la victoria de Cody Rhodes en #RoyalRumble. Las implicaciones para WrestleMania 40, The Rock, el finalizar la historia cuando parecía que se escapaba el tren. pic.twitter.com/tfaHTFOpWt — Alejandro Gómez (@SrAlexGomez) January 28, 2024