Pat McAfee explica autoeliminación en Royal Rumble

Pat McAfee participó en la batalla real de Royal Rumble 2024 pero se eliminó a sí mismo para sorpresa del Universo WWE. Estaba entrando al cuadrilátearo cuando se dio cuenta de que iba a ser recibido por Bron Breakker y Omos. Entonces, el comentarista, volvió a la mesa de narración para continuar con un trabajo mucho menos peligroso. En la conferencia de prensa posterior al Premium Live Event, le preguntaron por su actuación.

► Pat McAfee en Royal Rumble

«De repente, estoy en el Royal Rumble, número 22, y nadie me advirtió sobre eso. Tengo mis botas vaqueras puestas. Michael Cole me dejó entrar allí, fue grosero de su parte, pensé que éramos amigos. Luego hubo algo allí, 7’3″, era como mirar una estatua de un ser. Vi a Bron Breaker ladrándome, pensé que no debería estar aquí en este momento, no estoy preparado para esto. Además, ¿quién sería yo para quitarle un lugar en el evento principal de WrestleMania a alguien? Salí de allí. Luego volví pensando ‘Espera un minuto, ¿voy a ser un cobarde?’ Luego me di cuenta rápidamente, sí, lo soy.»

La verdad es que fue una decepción para los fanáticos, que recibieron a McAfee por todo lo alto, e incluso se sintió que no encajaba con el Pat que se ha visto hasta ahora, que saliera mejor o peor parado siempre estaba dispuesto a batallar. Por otro lado, Breakker actuó de maravilla durante el combate mientras que Omos no estuvo ni bien ni mal. Veremos qué sigue para todos ellos a continuación. Aunque es de suponer que el exNFL se ausentará nuevamente de WWE.