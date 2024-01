Naomi agradece al Universo WWE tras Royal Rumble

Naomi protagonizó uno de los momentos más emocionantes de Royal Rumble 2024 cuando regresó a la WWE como la número dos de la batalla real de 30 luchadoras. No pudo ganar pero duró más de una hora en el cuadrilátero y eliminó a dos oponentes. Pero antes no solo sorprendió a los fanáticos sino que estos le dieron una calurosa bienvenida a puros gritos de alegría que hicieron que ella se emocionara visiblamente, teniendo que taparse la cara con las manos.

Está por ver qué le depara esta nueva aventura como Superestrella a la que fuera Campeona SmackDown o Campeona de Parejas -también fue Campeona Mundial de las Knockouts de TNA durante su estancia en la «Impact Zone» tras su salida de WWE- pero de momento nos hacemos eco de sus declaraciones después del Premium Live Event que básicamente son un agradecimiento al Universo WWE por lo bien que la recibieron.

«Fue difícil contener todas las emociones, se sintió realmente bien después de este pequeño viaje en el que he estado, finalmente estar de regreso. Esa es la parte aterradora, nunca sabes cuál será esa reacción o respuesta, sentir ese ‘oh hombre’. Es mucho más gratificante, estamos agradecidos de estar de vuelta.»

Desde SÚPER LUCHAS nos sumamos a la alegría: ¡Bienvenida de vuelta, Naomi!

After making the @WWEUniverse feel the glow again, Naomi is feeling all the emotions after her surprise #RoyalRumble return! 💚 pic.twitter.com/p7aIohn8EF

