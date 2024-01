El elenco de Monday Night Raw estará el próximo lunes en la Amalie Arena, en Tampa, Florida, (anteriormente St. Pete Times Forum, Tampa Bay Times Forum y Ice Palace), coliseo con capacidad para 19,092 aficionados, y hogar de los Halcones de Atlanta de la NBA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

The New Day vs. Imperium: doble conteo fuera (** 1/2) Ivy Nile venció a Valhalla (*) Dominik Mysterio venció a The Miz (***) Ivar venció a Chad Gable (***) Shayna Baszler y Zoey Stark vencieron a Candice LeRae e Indi Hartwell (**) Drew McIntyre venció a Damian Priest (*)

► Este lunes en WWE Monday Night Raw

Después de que The New Day empatara con Imperium, Kofi Kingston decidió llevar su rivalidad con esa agrupación europea un paso más adelante, pues dijo que está cansado de la falta de respeto que le tienen, como si no hubiera sido ya campeón mundial o como si sus doce títulos de parejas fueran irrelevantes. Kingston buscará demostrarle a Gunther que The New Day no es un chiste. ¿Podrá terminar de una vez por todas con el reinado del austriaco?

Hace un par de semanas, DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa) derrotaron a dos de los miembros de The Judgment Day: Dominik Mysterio y JD McDonagh. Con ello, están en el umbral de coronarse como monarcas, pues este lunes enfrentarán a Finn Bálor y Damian Priest con el Campeonato Indisputable de Parejas WWE en juego.

En mano a mano, veremos a Jey Uso contra Bronson Reed.

Además, el ganador del Royal Rumble varonil, Cody Rhodes, estará presente.