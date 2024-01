«Bueno, bueno, bueno… Felicidades a la Campeona MUNDIAL Knockouts Mickie James y felicidades a WWE por finalmente haber cruzado la puerta prohibida. ¡Bienvenida a la fiesta! Nos vemos mañana en Hard To Kill en FITE TV». Esto comentaba Scott D’Amore cuando se hizo oficial que Mickie James iba a participar en Royal Rumble 2022. La entonces Campeona Mundial de las Knockouts de TNA estaba volviendo a la fuera su casa en un movimiento impensable pues WWE no acostumbra a colaborar con otras empresas.

Y aquella no fue una ocasión única pues durante el Royal Rumble 2024 participó también en la batalla real de 30 luchadoras la actual monarca, Jordynne Grace. Además, dio una actuación todavía mejor que la de su compañera de vestidor en la «Impact Zone», hasta el punto de que podemos preguntarnos qué éxito tendría en WWE.

Tras el Premium Live Event, Scott D’Amore, y también TNA, dieron las gracias a la WWE:

— Una gran felicitación a Jordynne Grace por haber hecho historia una vez más entrando al Royal Rumble. Puedes ver a la Campeona Mundial de las Knockouts todos los jueves en AXS TV, o en persona acudiendo a nuestros próximos eventos en Nueva Orleans, Windsor y Filadelfia.

— Felicidades a Jordynne Grace. Estoy tan orgulloso de verte representando a TNA en Royal Rumble. ¡La rompiste! Gracias, WWE.

Congrats to @JordynneGrace. So proud to have you rep @ThisIsTNA in #RoyalRumble

You killed it!

Thank you to @WWE. https://t.co/zACRPTg7Rw

— Scott D'Amore (@ScottDAmore) January 28, 2024