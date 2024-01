Jade Cargill tras Royal Rumble: «Soy la número uno»

Jade Cargill debutó finalmente en WWE durante el Royal Rumble 2024, donde dio una buena actuación antes de ser eliminada por Liv Morgan, que a su vez fue sacada del cuadrilátero por Bayley, la ganadora del combate que consigue un boleto para una lucha titular en WrestleMania 40, que veremos si es por el Campeonato Mundial o el Campeonato WWE. Veremos qué estará haciendo entonces la exWWE. Podríamos pensar que buscará venganza contra quien la dejó fuera pero a ver qué pasa a continuación.

A STORM IS COMING! ⚡️@Jade_Cargill is here in the 2024 Women's #RoyalRumble Match! pic.twitter.com/wBTCqAaVXX

— WWE (@WWE) January 28, 2024