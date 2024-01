Rhea Ripley expresa su emoción tras Royal Rumble

El Royal Rumble femenil 2024 fue una celebración. Para las luchadoras, para la WWE y para los fanáticos. Desde que fue un buen combate, entretenido, emocionante, hasta la presencia de Jade Cargill, Naomi o Jordynne Grace, pasando por la victoria de Bayley. Desde fuera, Rhea Ripley, la Campeona Mundial estuvo atenta a lo que ocurría, como también IYO SKY, la Campeona WWE. «The Genius of the Sky» todavía no se ha pronunciado pero sí lo ha hecho «The Erradicator».

► Rhea Ripley tras Royal Rumble

Hablando con Denise Salcedo en Instinct Culture, Rhea expresó su emoción por la buena salud de la división de luchadoras en la actualidad:

«Fue sorpresa tras sorpresa tras sorpresa. Estaba allí de pie viéndolo, y pensé, ‘Oye, todas estas mujeres, son competidoras. Podría entrar fácilmente al ring con cualquiera de ellas, y pensarías que estoy en peligro, y me encanta eso. Así es como prospera la división de mujeres, y todo se trata de competencia. Vivo para eso. Estaba tan emocionada y feliz de ver a estas mujeres entrar allí y tener la oportunidad de brillar«.

