Tras Royal Rumble, Naomi: «Soy mejor por TNA»

«Fue difícil contener todas las emociones, se sintió realmente bien después de este pequeño viaje en el que he estado, finalmente estar de regreso. Esa es la parte aterradora, nunca sabes cuál será esa reacción o respuesta, sentir ese ‘oh hombre’. Es mucho más gratificante, estamos agradecidos de estar de vuelta». Al término de Royal Rumble 2024, Naomi agradecía al Universo WWE por el buen recibimiento que le dieron. Además de estas palabras, también comentaba esto en X:

I don’t think I have any tears left lol. 🥲Thank you all for the warm embrace. It feels really good! #RoyalRumble

«No creo que me quede ninguna lágrima, jaja. Gracias a todos por la cálida bienvenida. ¡Se siente realmente bien! #RoyalRumble».

«‘El mejor camino te lleva a casa’«.

Pero no se olvida de TNA, empresa en la que ha estado trabajando durante su tiempo fuera de la WWE, donde fue Campeona Mundial de las Knockouts, y vivió experiencia que probablemente nunca hubiera imaginado porque siempre había sido una Superestrella, y les dedicó este mensaje:

«Quiero dar las gracias personalmente a Scott D’Amore, D-Low Brown, Lance Storm, Gail Kim y Tommy Dreamer por creer en mí y empujarme a través de mis miedos. A las Knockouts y a mis hermanos por aceptarme como uno de vosotros. ¡TNA, soy mejor en todos los sentidos gracias a vosotros! Les agradezco con todo mi corazón».

I personally want to thank @ScottDAmore @dlobrown75 @LanceStorm @gailkimITSME @THETOMMYDREAMER for believing in me and pushing me through my fears, knockouts & brothers for accepting me as one of your own. @ThisIsTNA I am better in every way bc of you! I thank with my whole 💚. pic.twitter.com/412KHRPHjK

— Trinity (@TheTrinity_Fatu) January 28, 2024