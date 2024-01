Royal Rumble 2024: Bayley se lleva el Royal Rumble femenil

La oportunidad por colarse en la lucha de cierre de WrestleMania 40, ha llegado.

30 mujeres combatieron en Royal Rumble, el año es 2024 y sólo una puede llevarse la gloria.

► Bayley se impone como número 3, luego de 1 hora de combate.

► Suena la campana, arrancamos la noche con la Royal Rumble femenil. La primera que subió al cuadrilátero fue Natalya, y su pareja de baile fue: Naomi, haciendo su regreso a la compañía. Ambas bailan con las cuerdas hasta que Naomi sienta en la lona con una corbata a Natalya. Bayley llega y se suma a la ecucación, para ser confunfida con saco de boxeo y recibir golpes. La cuarta integrante no es otra que Candice LeRae, que sorprende a Bayley con Codebreaker. Hablando de sorprender, de 5 llega Jordyne Grace, la actual campeona de TNA, que destronó a Naomi y la enciende a codazos. De sexta, Indi Hartwell, se suma a la fiesta y patea a Bayley. Eso sí, de séptima asoma.

► Asuka, que entra al encordado con un misile dropkick. Pero lo que nadie esperaba era que Bayley eliminara a Hartwell, eso sí la número 8 era de esperar: Ivy Nile, que de una patada sienta a Asuka. Katana Chance llega con el puesto número 9, a quien Grace sienta en la lona de un back suplex. Eso sí la número 10, Bianca Belair entra y, reparte codazos. ¿La número 11 es Kairi Sane? Pues sí, además se sube al esquinero y codazo volador sobre Belair. LaRae eliminada por Damage Control. La número 12 fue un caso especial: Tegan Nox, ¿por qué? Porque entra y se hace sentir al atropellar a las demás, y elimina a Natalya y es eliminada por Bayley, bye bye. Kayden Carter, se aprovecha de ser la número 13 y casi desbarata de un pisotón a Bayley. Sane es eliminada por la recién llegada, bueno y Asuka. Número 14: Chelsea Green, que casi es eliminada dos veces. Belair elimina a Grace con KOD al filo del ring. 15, Piper Niven, quien salva de la eliminación a Green. 16, Xia Li, quien, reparte patadas. 17, Zelina Vega, quien entra con Meteora.

►¿La 18 es Maxxine Dupri? Pues sí, se tira en la lona para que Niven no le pegue. Niven elimina a Carter, Nia Jax asoma de 19, y elimina a Li de un cabezazo, también a Nyla al estrellarla con el poste del esquinero, ¡20! Chotzi, que aterriza con sentón sobre Jax. Bayley elimina a Dupri. Acto seguido, Jax elimina a Niven. Chance es la siguiente con levantamiento militar de Jax. Becky Lynch llega de 21, quien entra y sólo golpea a Jax. Pero, la que es eliminada es Green por Lynch. 22, Alba Fyre, quien va a por Bayley. 23, no podía ser otra que Shanya Baszler, y como no podía ser de otra forma entra a someter a sus rivales.

► 24, Valhalla, entra para ser eliminada por Jax. Esperemos mejor suerte para la 25, Michin, quien sorprende con Springboard DDT. Fyre eliminada por Naomi. 26, Zoey Stark, que sienta en la lona a Lynch de una patada. Vega es elimanada por Baszler y Stark combinadas. 27, Roxanne Perez, quien decide irse contra Baszler y Stark. Jax elimina a Baszler y a Michin. Ahí va Chotzi también eliminada por Jax. 28, Jade Cargil, quien elimina a Jax tirándola como si fuera cualquier cosa. 29, Tifrany Stratton, quien se lanza encima de todas en el ring.

► ¿Quién será la número 30? Pues no fue otra que: Liv Morgan. Quien, llega a sorprender de un codazo a Stark, a quien elimina. Ahora nos fuimos a muerte súbita, fueron eliminadas en este orden: Becky Lynch y Naomi por Cargil. Straton y Bianca por Bayley. Cargil por Morgan y Morgan por Bayley.