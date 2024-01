Gunther: «Abordo la lucha libre de manera lógica»

«Hay un punto, hay un sentido en el desafío de defender ambos. La verdad es que no lo he considerado mucho. Es una decisión que tengo que tomar. Tengo que empezar a reflexionar al respecto. Es un tema delicado. Por un lado, el desafío es muy interesante. Por otro lado, no sé si le hace justicia al título si es un proyecto secundario. Veremos cómo evoluciona». Esto señala Gunther en una reciente entrevista con Fightful. En la misma, habla de los finishers en la lucha libre y de no celebrar su éxito histórico como Campeón Internacional.

► El estilo de Gunther

«Es un cliché en la lucha libre, un movimiento final y esas cosas. También es algo que WWE estableció. Veo el gran beneficio que tiene, pero siempre abordo mi lucha de manera lógica. Lo que tenga sentido hacer en ese momento y en esa situación. Así es como lo abordo.»

Él mismo no tiene un remate como tal, aunque use habitualmente cierto movimiento para terminar sus combates, como la Powerbomb o el Fire Thunder Driver. Por otro lado, sería una gran conversación en la que entrar la lógica dentro de la lucha libre profesional.

► El reinado de Gunther

«Es parte del trabajo. Es un gran logro. Cuando me preguntan al respecto, no es el momento de celebrar ahora. Será más adelante. Estoy un poco atrapado en un túnel y me mantengo enfocado. En general, ha sido genial para mi carrera y es un gran logro.»

Esto se debe a que si bien es fantástico lo que está haciendo actualmente, «The Ring General» quiere el título mundial. Todavía no se sabe cuando va a tener una oportunidad pero ya se está hablando de que podría ser el rival de Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Completo en WrestleMania 40.