Samantha Irvin tuvo más responsabilidades de lo habitual durante el Royal Rumble 2024. Ella suele anunciar a las Superestrellas cuando entran en escena durante un show, de ahí ese momento que se hizo viral de ella enloqueciendo cuando The Rock apareció recientemente en WWE. Fuera de sus funciones, también ha tenido algún encuentro romántico con su pareja, Ricochet, o ha entrado directamente en la rivalidad de este con Logan Paul. Ahora, ¿cuál es el motivo de su rol en el Premium Live Event?

De acuerdo a la información que publica en Fightful nuestro compañero Sean Ross Sapp, fue debido a que el anunciador habitual Mike Rome no podía usar su voz. No se aclara la razón pero esto nos ha sucedido a todos en algún momento y existen una variedad de explicaciones para ello.

«Mike Rome perdió la voz, según Corey Brennan. Samantha Irvin está haciendo todo el espectáculo.»

Por otro lado, hubo otro momento con Samantha Irvin durante la lucha por el Campeonato Universal Indiscutible cuando Solo Sikoa atravesó sin querer la barrera de protección y aparentemente le dio un golpe en la pierna a ella. El mismo informe apunta:

«Se dijo que Samantha Irvin estaba bien en el lugar cercano a ella.»

Samantha Irvin is brave for not moving for this spot#RoyalRumble pic.twitter.com/JZ7XppOzEy

— YEAH Wrestling (@YEAHWrestling) January 28, 2024