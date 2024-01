Ricky Starks: «Nadie en AEW me ayuda con consejos, solo Cody Rhodes»

Ricky Starks es uno de los luchadores más talentosos y con proyección de AEW. Actualmente, es el Campeón Mundial de Parejas AEW, junto con el gigantón Big Bill. Sin embargo, el gran amigo personal de Cody Rhodes, tiene mucho trecho por recorrer para convertirse en una gran estrella de la lucha libre profesional a nivel individual.

Y es por ello que reconoce que es importante para él que veteranos del ring le den sus opiniones y consejos para que pueda mejorar su trabajo. Sin embargo, no tiene quién lo ayude. Así lo reveló en una reciente entrevista para el podcast Gabby AF:

► ¿No hay nadie en AEW que pueda aconsejar a los jóvenes?

«Hablo con Cody Rhodes. En AEW, no tengo a nadie en la retaguardia con quien hablar. Sí, la otra persona con la que charlo cuando puedo es Bryan Danielson, pero no es tan seguido. Pero en realidad, no tengo a nadie con quien hablar o a quien acudir para pedir consejo allá atrás. Es lo que hay».

Sin duda alguna, esta es una declaración muy potente de Starks, que demostraría que hace falta buen liderazgo en AEW, especialmente, de parte de los veteranos, pues es imposible de concebir que un estelarista de WWE le esté dando consejos a uno de los campeones de parejas de la empresa rival, solo porque tienen una buena amistad.

Por otra parte, hay algunos fans que creen que Starks está allanando el camino para una posible llegada a WWE, pues, según distintos reportes, su contrato con AEW estaría próximo a vencerse, aunque no se ha confirmado nada respecto a su situación contractual.