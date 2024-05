Dustin a Cody Rhodes: «Eres quien siempre quise ser»

Siempre hubo que nunca perdió la confianza en Cody Rhodes pero nadie esperaba que se convirtiera en quien es actualmente. TNA, NJPW, ROH, AEW… todo ello tomó por sorpresa al mundo. E incluso sus primeros tiempos de vuelta en la WWE. Hoy es el Campeón Indiscutible después de haber retenido el título ante AJ Styles en Backlash: France.

Quien seguro que siempre confió en él es su hermano mayor, Dustin Rhodes, que no ha dejado de apoyarlo en cada paso en el camino que ha dado el «American Nightmare». Curiosamente, el luchador de AEW fue el primer «American Nightmare». Y es que Cody se ha convertido en quien Dustin siempre quiso ser.

«Hermano, no hay nada que desee más para ti que tu felicidad. Cada uno ha tenido su propio camino, hemos trazado nuestras propias rutas y hemos tenido éxito. NOSOTROS HACEMOS, cuando otros NO LO HARÁN.

Te has convertido en el hombre que siempre quise ser. Ya sea que lo sepas o no, eres una inspiración para mí en todos los aspectos de la vida. Honestamente, en todo lo que hago, pienso en ti. Soy tu hermano mayor y siempre pelearé por ti y por mi familia. La familia es todo lo que importa para mí.

Has dado y continúas dando pasos increíbles en tu crecimiento como hombre, esposo y padre. ¡No podría estar más orgulloso de ti, Code!

¡Te amo más de lo que imaginas! #LaHermandad».

