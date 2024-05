Cuatro fueron los títulos que New Japan Pro Wrestling expuso en la segunda fecha de «Wrestling Dontaku 2024».

► «Wrestle Dontaku 2024» Día 2

Con distracciones del réferi y golpes ilegales, el Bullet Club (KENTA y Chase Owens) recuperaron el Campeonato de Parejas IWGP dominando a Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI). Tras la lucha, los nuevos monarcas fueron desafiados por TMDK (Shane Haste y MIkey NIcholls) y Hikuleo y el Phantasmo.

Shingo Takagi aseguró la primera defensa del Campeonato de Peso Abierto NEVER sometiendo a Gabe Kidd tras una batalla muy reñida.

David Finlay se convirtió en Campeón Global IWGP por segunda ocasión luego de dominar a Nic Nemeth en un accidentado duelo que contó con las constantes intervenciones del Bullet Club War Dogs.

En el turno principal, Jon Moxley y Ren Narita se enfrentaron por el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP. House of Torture intervino constantemente en favor de Narita, pero fueron contrarrestados por Shota Umino y El Desperado. Finalmente, Mox se impuso a Narita para asegurar su segunda defensa titular.

Tras la lucha, Shota Umino, alumno de Moxley, se acercó a él ya que será su retador en Resurgence y chocaron puños en señal de respeto ante su inminente confrontación.

Los resultados completos son:

NJPW «WRESTLING DONTAKU 2024», 04.05.2024

Fukuoka International Center

Asistencia: 4,238 Espectadores

0. Frontier Zone: Togi Makabe y Katsuya Murashima vencieron a Naoki Sakurajima y Jet Wei (7:08) con un King Kong Kneedrop de Makabe sobre Wei.

0. Mikey Nicholls y Shane Haste derrotaron a Tiger Mask y Shoma Kato (8:08) con un Power Bottom de Nicholls sobre Kato.

1. Great-O-Khan y Francesco Akira vencieron a Yuya Uemura y DOUKI (7:54) con un Jorge Rivera Special de Akira sobre DOUKI.

2. Zack Sabre Jr. y Kosei Fujita derrotaron a Jeff Cobb y Callum Newman (9:27) con un Zack Driver de Sabre sobre Newman.

3. Hikuleo, El Phantasmo, Shota Umino y El Desperado vencieron a «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru (7:26) con un Death Rider de Umino sobre Takahashi.

4. Hiroshi Tanahashi y Oleg Boltin derrotaron a Taichi y TAKA Michinoku (8:57) con High Fly Flow de Tanahashi sobre TAKA.

5. Tetsuya Naito, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI vencieron a Clark Connors, Drilla Moloney, Taiji Ishimori y Gedo (9:56) con Destino de Naito sobre Moloney.

6. IWGP Tag Team Title: KENTA y Chase Owens derrotaron a Hirooki Goto y YOSHI-HASHI (c) (12:44) con un Jackknife Hold de Owens sobre Goto – conquistando el título

7. NEVER Openweight Title: Shingo Takagi (c) vencio a Gabe Kidd (21:23) mit dem Last of the Dragon defendiendo el título

8. IWGP Global Heavyweight Title: David Finlay derrotó a Nic Nemeth (c) (15:34) con un Overkill – conquistando el título.

9. IWGP World Heavyweight Title: Jon Moxley (c) venció a Ren Narita (25:18) con un Death Rider defendiendo el título