Durante la conferencia de prensa posterior a Backlash: France, Triple H aclaró que WWE no renovó a Drew Gulak. Ello después de haber estado inmerso en una polémica por las acusaciones de mal comportamiento de Ronda Rousey. Hubo una investigación y se supo que podría ser despedido pronto pero al final esa no fue la resolución; se desconoce qué averiguo o no la compañía.

► Más acusaciones contra Drew Gulak

No obstante, las palabras de «Rowdy» no fueron las únicas contra Gulak. Según un nuevo informe de nuestros compañeros de Fightful, varias Superestrellas de NXT comunicaron que el luchador había mostrado un comportamiento intimidatorio y atacado las lesiones preexistentes de sus compañeros premeditadamente durante los combates.

Se cita un caso en concreto en el que Gulak habría vuelto a dislocar un dedo de otro luchador previamente dislocado. Así mismo, se menciona en el informe que Gulak los coaccionaba para que no informaran de estos incidentes. El talento habría calificado el comportamiento del veterano como «extraño» y explicado que le gustaba «ponerlos a prueba».

Incidentes como el ocurrido en 2023 donde Shawn Michaels, junto con otros entrenadores de NXT, supuestamente «reprendieron verbalmente» a Gulak por «atacar intencionalmente a un oponente durante una lucha».

