El Fukuoka International Center fue el recinto desde donde New Japan Pro Wrestling presentó «Wrestling Dontaku 2024» en su día 1.

► «Wrestling Dontaku 2024» Día 1

En batalla de tercias, House of Torture (EVIL, Ren Narita y Yoshinobu Kanemaru) se impusieron a Jon Moxley , Shota Umino y El Desperado. Fieles a su estilo marrullero, el resto de HOT intervino y centraron su ataque en Mox, ya que el combate fue preludio entre Moxley y Narita.

En la sorpresa de la jornada, Jeff Cobb doblegó a Zack Sabre Jr. y se convirtió en el nuevo poseedor del Campeonato de la TV NJPW World. Si bien Sabre tuvo el dominio de las acciones desde los primeros momentos, Cobb la revirtió con su gran fuerza física y a partir de ese momento, no hubo vuelta atrás. Jeff Cobb celebró en grande su primer título individual en cinco años.

En mano a mano especial, un iracundo David Finlay se impuso a Yota Tsuji para poner punto final a su enemistad, que desarrollaron a lo largo de la gira.

En el turno estelar, Nic Nemeth logró la primera defensa del Campeonato Global de Peso Completo IWGP luego de someter a Hiroshi Tanahashi. El duelo fue recio y aunque el Ace hizo todo lo que estuvo a su alcance, no fue suficiente y Nemeth aseguró pronto su victoria.

Nemeth levantó el brazo de Tanahashi y el festejo fue interrumpido cuando David Finlay llegó intempestivamente y atacó a ambos luchadores. Se desató una trifulca donde Finlay y Nemeth se golpearon hasta que fueron separados. Furioso, Nemeth pidió a la directiva de la empresa que autorizara una lucha por el título entre Finlay y él.

Los resultados completos son:

NJPW «WRESTLING DONTAKU 2024», 03.05.2024

Fukuoka International Center

Asistencia: 2,440 Espectadores

0. Oleg Boltin y Shoma Kato vencieron a Togi Makabe y Katsuya Murashima (6:57) con un Kamikaze de Boltin sobre Murashima.

1. Yujiro Takahashi y SHO derrotaron a DOUKI y TAKA Michinoku (7:29) con un Big Juice deTakahashi sobre TAKA.

2. Taichi y Yuya Uemura vencieron a Great-O-Khan y Callum Newman (9:14) con un Kannuki Suplex Hold de Uemura sobre Newman.

3. Hikuleo, El Phantasmo y Jado derrotaron a Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita (6:55) con un Horizontal Cradle de Phantasmo sobre Nicholls.

4. KENTA, Chase Owens y Taiji Ishimori vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tiger Mask (7:34) con un Package Driver de Owens sobre Tiger.

5. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Hiromu Takahashi y BUSHI derrotaron a Gabe Kidd, Clark Connors, Drilla Moloney y Gedo (11:16) con un Fable de BUSHI sobre Gedo.

6. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Jon Moxley , Shota Umino y El Desperado (8:44) con un Samson Clutch de Kanemaru sobre Desperado.

7. NJPW World TV Title: Jeff Cobb derrotó a Zack Sabre Jr. (c) (13:28) con la Tour of the Island – conquistando el título

8. Special Singles Match: David Finlay venció a Yota Tsuji (22:22) con un Overkill.

9. IWGP Global Heavyweight Title: Nic Nemeth (c) derrotó a Hiroshi Tanahashi (17:22) con un Danger Zone defendiendo el título.