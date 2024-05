AJ Styles: «Triple H se preocupa por todos en WWE»

Camino a su lucha contra Cody Rhodes por el Campeonato Indiscutible en Backlash: France, AJ Styles destaca el buen hacer de Triple H como mandamás de la WWE. No es nada nuevo, hace unos meses explicaba que hace que todos se sientan importantes. En su momento también reveló que intentó que HHH saliera del retiro o que es la razón de que siga en la compañía. Y antes de tener que colgar las botas «The King of Kings» contó que le encantaría tener un combate con «The Phenomenal One».

► AJ Styles de Triple H

«Él es realmente inteligente y se preocupa mucho. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos a alguien que no solo quiera ofrecer un gran producto, sino que también se preocupe por las personas que trabajan para él y hacen lo mejor que pueden. A veces nos encontramos con obstáculos y no estamos seguros exactamente de lo que quieren o qué quieren que hagamos. Simplemente tener esa comunicación para decir, ‘Oye, esto es lo que necesito’. Todo cambia al instante y lo comprendes. A veces solo necesitamos tiempo, tal vez más tiempo en NXT.

«Aprecio que se preocupe por nosotros porque he visto mucho talento que definitivamente merecía estar en la WWE, pero no les dimos suficiente tiempo para desarrollarse. Siento que les arruinamos la vida en cierto modo porque esto es la cúspide de la lucha libre y simplemente les dijimos, ‘no eres lo suficientemente bueno’. Odio eso. No es cierto, claro está, pero eso es lo que hemos dicho haciendo lo que estábamos haciendo, y no creo que Triple H esté dispuesto a hacer eso sin darle una oportunidad a alguien.»

