► Kendrick Lamar se refiere a Shawn Michaels

Al mismo tiempo que Cody Rhodes ha estado rivalizando con AJ Styles o Damian Priest con Jey Uso de cara a Backlash: France, el famoso rapero Kendrick Lamar ha estado atacando con su música a Drake. Y viceversa. Por ejemplo, ‘euphoria’ es una de las canciones de Lamar que más está llamando la atención; en ella critica a Drake por usar la palabra que empieza por «n» o cuestiona sus méritos en el hip hop. Otros temas dentro de la rivalidad son ‘Like That’, ‘Push Ups’ o ‘Taylor Made Freestyle’.

También ‘Not Like Us’, que es el que nos ocupa ahora. Lo hace porque conecta a Kendrick Lamar con la WWE y con el dos veces miembro del Salón de la Fama Shawn Michaels cuando en el minuto 2:23 rapea: «Pon toda la responsabilidad en mí, los haré caer. Sweet Chin Music y no cederé el control del sonido.»

Not Like Ushttps://t.co/QT59YqdUQ6

— Kendrick Lamar (@kendricklamar) May 4, 2024