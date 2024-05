Cody Rhodes, sin grandes historias en WWE hasta…

Cody Rhodes va a defender el Campeonato Indiscutible de WWE ante AJ Styles en Backlash: France. Podría haberlo sido pero esta no es una gran historia. De hecho, podemos señalar algunos fallos, como el que «The Phenomenal One» no señalara que triunfó antes donde el «American Nightmare» lo intentó: TNA, NJPW, la propia WWE…

► Cody Rhodes, sin grandes historias

Pero lo cierto es que Cody no tendría una gran historia hasta que vuelvan Roman Reigns y The Rock, según apunta nuestro compañero Dave Meltzer en el boletín de esta semana del Wrestling Observer. Le preguntaron también por una posibile rivalidad con Randy Orton pero el Editor en Jefe señaló que no ha oído nada al respecto.

Fuera de informe, en Twitter Spaces, el campeón comentó que no estaba listo para su salida de Raw:

«Mi salida de Raw ocurrió más rápido de lo que quizás estaba preparado para que sucediera. Y tal vez eso es lo mejor. El draft es lo que es. Las reglas están establecidas. Soy un tipo de SmackDown.»

Así como también -y eso podría ser una gran historia- que luchar con Gunther está en su destino:

«Creo que él y yo probablemente estamos destinados a enfrentarnos en algún momento. Eso es algo que realmente espero porque, aquí está la razón por la que esto es tal vez un poco entre bastidores; Gunther es alguien que realmente es popular entre los fanáticos más hardcore de la lucha libre, y definitivamente hay un montón de bolsillos diferentes de fanatismo. Para los fanáticos más hardcore que siempre están pendientes, altibajos, subidas y bajadas.»

► Backlash: France