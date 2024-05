Durante el episodio de SmackDown del 3 de mayo, el último previo a Backlash: France, de hecho, emitido desde la LDC Arena en Lyon, Francia, Cody Rhodes tuvo un cara a cara final con AJ Styles, ante quien expondrá el Campeonato Indiscutible en el Premium Live Event. Luego, cuando el programa terminó, venció a Shinsuke Nakamura en un combate no televisado que solo vieron los fanáticos presentes en la arena, quienes además recibieron unas palabras del «American Nightmare» para cerrar la noche.

► Cuando SmackDown salió del aire

«¿Están listos para Backlash? Espero que puedan entenderme. Si no, perdónenme. Pregunta para la audiencia. ¿Quién estaba aquí cuando la WWE vino a París? No sé si recuerdan lo que les dije, pero lo que dije fue que si se mantenían tan ruidosos, tan orgullosos, la WWE traería un PLE a Francia. Esta noche es la primera vez en toda mi carrera donde, durante un segmento de entrevista, no pude escucharme a mí mismo. No pude escuchar a AJ Styles. Tengo que ser honesto, me encantó. Por favor, sé que ya me han visto dos veces. Han sido maravillosos. Pero les voy a dar todo lo que tengo en mi cuerpo mañana contra AJ Styles. Lo que pido a cambio, Francia, es que hagan lo mismo, y lo hagamos juntos.

«¿Cómo se dice en francés? Los amo. Lo digo desde el fondo de mi corazón, chicos. Los amo mucho. Disfruten mañana. Esto es su PLE. Si traen la misma energía que hoy, y la traen mañana, ¿quién dice que otro PLE no vendrá a Francia? Dios los bendiga. Quiero agradecer rápidamente a este maravilloso equipo, que está esperando. Samantha [Irvin], que ha estado aguantando toda la noche. Dios los bendiga chicos. Disfruten esta noche. No puedo esperar para verlos a todos mañana. Tengan una gran noche. Cuídense unos a otros. Los amo. Cuídense, chicos. Buenas noches».