Ric Flair critica el ‘Who Killed WCW?’ de The Rock

The Rock va a estrenar el 4 de mayo la docuserie ‘Who Killed WCW?’. La leyenda viviente de la WWE comentaba recientemente sobre el lanzamiento:

«La legendaria historia del ascenso y la caída de WCW es una de las narrativas más fascinantes en el mundo de la lucha libre profesional, repleta de grandes sueños, éxitos colosales, fracasos dolorosos y las crudas realidades del negocio de la lucha libre. Con la audiencia de la lucha libre y el compromiso de los fanáticos en su punto más álgido, nunca ha habido un momento más propicio para contar historias de lucha libre de primera calidad, y no hay mejor historia para comenzar que una mirada única y entre bastidores a esta saga épica, conocida como El Ascenso y la Caída de WCW. Personalmente, el ascenso de WCW, no su caída, me inspiró enormemente al principio de mi carrera, donde eventualmente me convertiría en el Jefe Final.»

"Who Killed WCW?" from our @SevenBucksProd & the Co-Creators of @Darksideofring comes a 4-part series about the meteoric rise and spectacular fall of the cultural phenomenon that was World Championship Wrestling. Premiering June 4, 10P ET on VICE TV. pic.twitter.com/qIRJLYAQLC — VICE TV (@VICETV) April 30, 2024

► Ric Flair critica ‘Who Killed WCW?’

Como todo lo que hace «The Final Boss» esto también ha provocado muchas reacciones, entre ellas, la de Ric Flair, que critica la serie documental:

«No confundamos mi relación con The Rock con este documental. Respeto a The Rock y él me respeta a mí. Simplemente tiene a algunos inútiles que no saben lo que están haciendo trabajando para él. Preferiría pasar 2 horas en Busted Open Radio o 2 horas en el pódcast de Kevin Nash Kliq This, que en mi opinión es el mejor pódcast de lucha libre fuera de Busted Open. Kevin conoce la verdad, es genuinamente duro y se ha ganado mi respeto durante años.»

Let’s Not Confuse My Relationship With @TheRock With This Documentary. I Respect The Rock As He Respects Me. He Just Has Some Jabronis That Don’t Know What They’re Doing Working For Him. I Would Love 2 Hours On @BustedOpenRadio Or 2 Hours On Kevin Nash’s @KliqThisPodcast Which Is… pic.twitter.com/kccVcm4C88 — Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) May 3, 2024

No tiene nada que ver con el tema que nos ocupa pero no pasemos por alto que el Sgt. Slaughter quiere ser parte del pódcast (entendemos que se refiere al de Kevin Nash):

Can I Be A Part of That Podcast👍🏻🫡 — SGT SLAUGHTER (@_SgtSlaughter) May 4, 2024