► The Rock va a estrenar ‘Who Killed WCW?’

Mientras se habla de los supuestos problemas que ha causado en varias películas debido a su mal comportamiento, The Rock está próximo a estrenar una docuserie, ‘Who Killed WCW?’.

Peter White, de Deadline informa de que será presentada en la cadena televisión VICE TV el 4 de junio de la mano de la productora Seven Bucks Productions.

Deadline añade: «Presentará entrevistas exclusivas y detalladas con luchadores, ejecutivos y personas cercanas al negocio, y arrojará luz como nunca antes sobre las historias personales y las luchas de aquellos que vivieron el auge y la caída de WCW«.

"Who Killed WCW?" from our @SevenBucksProd & the Co-Creators of @Darksideofring comes a 4-part series about the meteoric rise and spectacular fall of the cultural phenomenon that was World Championship Wrestling.

