Ya van varias semanas de WWE mostrando «errores» en sus programas para preparar la aparición de un personaje o personajes que podría ser la facción Wyatt 6, que contaría con Bo Dallas, hermano del fallecido Bray Wyatt, quien estaría continuando con su legado, Erick Rowan, que recientemente habría firmado un nuevo contrato con la compañía, y otros luchadores.

Otros luchadores entre los cuales podría estar Alexa Bliss, antigua aliada de «The Eater of the Worlds». Durante el episodio de SmackDown del 3 de mayo apareció en pantalla un nuevo código QR que conduce a un video en el que se ve a lo que parece una mujer con un vestido mientras se lee: “Abrió los brazos. Nuestro dolor se convirtió en el suyo. Nacimos de nuevo. Creímos. Porque creímos”. Y vemos también que ese «Believe» cambia a «Bolieve», que era el lema de Bo Dallas en su llegada al elenco principal de WWE en 2014.

the qr code leads to this video #SmackDown pic.twitter.com/gxIBXfC4Co

— liv (@livsedgee) May 3, 2024