Erick Rowan firmó contrato con WWE

Hace unos días, surgió la especulación de un posible regreso de Erick Rowan a WWE. Esto, luego de que una pequeña compañía independiente revelara que Rowan no iba a poder asistir a uno de los shows en los que ya estaba programado, debido a «compromisos laborales con otra empresa», aunque no hubo mayores detalles del particular; no obstante, hace un par de semanas surgieron reportes que daban casi un hecho su regreso.

► Erick Rowan vuelve a WWE luego de tres años

Este miércoles surgió un nuevo reporte de PW Insider, mencionando que Erick Rowan ha firmado oficialmente un nuevo acuerdo con la WWE. Recordemos que Rowan fue una pieza fundamental de la Wyatt Family y también fue un ex campeón en parejas en su paso por la empresa, antes de su salida en el 2020.

Tras ser despedido de la WWE, Rowan trabajó en la escena independiente, y realizó un par de apariciones en AEW, bajo el nombre de Erick Redbeard. El ex miembro de la Wyatt Family también hizo una aparición en la popular serie de comedia “Creo que deberías irte” de Netflix.

Rowan finalmente regresa a la WWE, y tras un último tramo de su etapa anterior un tanto desastroso (con un personaje que no tenía mayor sentido por el hecho de cargar una tarántula enjaulada), existe la especulación de que su contratación tenga alguna relación con la reciente aparición de «fallos» y códigos QR durante la programación semanal de WWE, que ha llevado a una serie de mensajes crípticos. Aunque no es seguro, podrían haber planes para Rowan, muy relacionados con Uncle Howdy.