A-Town Down Under se ríen de los Street Profits

Durante el episodio de SmackDown del 3 de mayo, el último previo a Backlash: France, de hecho, emitido desde la LDC Arena en Lyon, Francia, A-Town Down Under vencieron a The Street Profits en una lucha por el Campeonato de Parejas de WWE. Austin Theory y Grayson Waller fueron mejores que Montez Ford y Angelo Dawkins en la que fue su primera defensa en casi un mes de reinado desde WrestleMania XL.

Of course, Waller and Theory retain the titles.#SmackDown pic.twitter.com/xXIbHrDvbG — ♘♩ waleed Taher ♚💫 (@waleedmhmodtahr) May 3, 2024

► A-Town Down Under se ríen

Una vez terminado el combate, los monarcas se tomaron unos momentos para pronunciar unas palabras en el programa SmackDown Exclusive, donde mostraron su alegría por la buena situación en la que están actualmente:

GW: «Byron me trajo su propio zapato personal. ¿No llevas calcetines con esto? Wow. ¿Quieres que haga un Shoey con esto? ¡Qué asco, tío! ¿En serio esperas que beba de tu zapato sucio? Eres igual que esta multitud francesa, hombre. En primer lugar, hueles mal. Tómate una ducha. En segundo lugar, eres repugnante. [Saca un zapato] Esto es lo que llamamos un zapato de campeón. Este zapato acaba de salir y venció a los Street Profits. ¿Quieren hablar, quieren el humo? Bueno, lo consiguieron, ¿y qué hicieron? ¡Perdieron!».

AT: «Perdieron, eso es seguro. Pero mira dónde están estos títulos, Byron. El único lugar donde han estado, y es en A-Town Down Under. Mira, ¿qué es de nuevo? Oh sí, somos invictos. Así que ¿adivina qué vamos a hacer? Vamos a celebrar, y creo que te debemos [señala a Waller] una copa de vino tinto».

GW: «Oye, ¿qué tal un croissant? Un vino tinto y un croissant. Byron, ya que estamos en modo de campeonato, no puedes venir».

¿Qué te parece hasta ahora el reinado de A-Town Down Under?