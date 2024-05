¿Podría ser Backlash: France el más ruidoso de los Premium Live Events de WWE? Tanto en la conferencia del viernes por la mañana como, especialmente, en el episodio de SmackDown del 3 de mayo, los fanáticos franceses fueron tremendamente ruidosos. De hecho, Cody Rhodes les dijo cuando el programa salió del aire que no podía escucharse a sí mismo ni a AJ Styles durante el segmento que compartieron previo a su lucha por el Campeonato Indiscutible.

Y no solo eso, sino que algunos recibieron una alerta en sus teléfonos móviles por el ruido excesivo.

The @WWEUniverse in France literally received a warning about the noise level tonight at #SmackDown @LDLC_Arena. Absolutely insane.

Like @myMotorhead said… “Only way to feel the noise is when it's good and loud.” pic.twitter.com/i4KMGnfUtY

— Triple H (@TripleH) May 3, 2024