Jeff Cobb: «Pude ir a AEW, pero en NJPW…»

Durante NJPW Wrestling Dontaku 2024, Jeff Cobb venció a Zack Sabre Jr. para convertirse en el nuevo Campeón Mundial de TV de New Japan Pro-Wrestling. Posteriormente, en la conferencia de prensa, el «Hawaiian Juggernaut» dio a conocer que pudo unirse a AEW en su momento pero quería ser un líder en la empresa japonesa.

► Jeff Cobb: NJPW por encima de AEW

«Antes que nada, quiero mencionar a los chicos que no están con nosotros ahora, los que estaban con nosotros antes de ser esta increíble unidad unida: Will Ospreay, Kyle [Fletcher], Mark [Davis], incluso Gideon [Grey], y también los miembros actuales: HENARE, TJP. Esto no es una crítica para nadie. No me importan las redes sociales, internet y todo eso, diciendo: ‘Oh, Jeff, ¿por qué es TJP el capitán? ¿Por qué TJP blah blah blah?’ Como dijo él, estuvimos perdidos por un tiempo, y ahora estamos en el camino correcto. Esto no es una crítica a TJP o a Will Ospreay, o a cualquiera que haya tenido ese papel de liderazgo en el United Empire. La verdad es que no necesito una ‘C’ junto a Jeff Cobb. La única ‘C’ que necesito es ‘Campeón’. Ahora, pasando a otro tema, hace cinco largos años, en 2019, en el Madison Square Garden. Will Ospreay y yo tuvimos el primer combate por un campeonato en el Madison Square Garden que no fue de la WWE, y salí con dos cinturones: el Campeonato de Televisión de Ring of Honor y el Campeonato Abierto NEVER de New Japan. Eso fue hace cinco años, y lo perdí en este mismo edificio, en esta misma arena. ¿Y desde entonces qué? Nada.

«Porque New Japan ha tenido miedo. Han tenido miedo de dejarme ser yo mismo. ¿Saben quién no tuvo miedo de dejarme ser yo mismo? United Empire. El United Empire cree en cada individuo que es pasado por alto, que es ignorado, a quienes la gente no les importa, pero nosotros sí. Vemos algo en ellos. Así que New Japan Pro-Wrestling, o mejor dicho, TV Asahi, porque este es un campeonato televisado, y la gente dice que tengo cara para la televisión. Han cometido un grave error al darme este campeonato. Porque al final del día, ¿quién en la Tierra, o en cualquier dios en el que creas, me va a vencer? ¿Quién va a hacerme rendir en 15 minutos? ¿Eh? Nadie. Así que, lo siento New Japan. Planeo tener esto por mucho, mucho tiempo. Ahora, mirando hacia cosas más grandes y mejores, New Japan tiene un increíble espectáculo en América el 11 de mayo. Soy un campeón de New Japan Pro-Wrestling. Soy ciudadano de EE. UU., así que puedo entrar y salir sin restricciones de visa.

«Así que déjenme decirles esto. El 11 de mayo, van a recibir una paliza porque esta es una invitación abierta de Jeff Cobb para que obtengan sus 15 minutos de fama. Los reto. Reto a cualquiera a que se presente. Con la forma en que van las cosas, nuestra ‘hermana’, nuestra compañía ‘asociada’ simplemente recibe oportunidades de campeonato, y ni siquiera están en Japón. Sí, odio a Shota [Umino], pero lo que dijo tenía razón. Si eres un campeón de New Japan Pro-Wrestling, aparece en las giras. No solo vengas para los grandes espectáculos. Estén allí para los pequeños espectáculos. Estén allí para la gente en los pueblos pequeños, que gastan todo su dinero ganado con esfuerzo para venir a ver New Japan Pro-Wrestling. ¿Por qué no pueden venir, eh? Porque están sentados con contratos jugosos en América. Bueno, que les den. Que les den a todos ustedes. Podría haber ido a AEW. Elegí no hacerlo porque elegí representar a esta empresa. Así que al final del día, si quieren enviar a uno de sus tipos para ser sacrificado ante el monstruo de New Japan, ante el monstruo Kaiju, que así sea. Pero hasta entonces, voy a celebrar».