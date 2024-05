Si tuviera sentido, Vince McMahon trabajaría con Tony Khan. O al menos eso es lo que piensa el miembro del Salón de la Fama de WWE Teddy Long. El exGerente General de SmackDown comparte ese pensamiento en su reciente aparición en Wrestle Binge mientras se habla de si el exmandamás de la WWE podría iniciar su propia compañía.

► «Vince McMahon trabajaría con Tony Khan»

«Creo que podría ocurrir, y la razón por la que lo pienso es porque así es como opera Vince. Él hará lo que creas que nunca haría. ¿De acuerdo? Lo he visto tomar algo que era completamente malo y convertirlo en un éxito espectacular, haciendo que funcione. Así que no voy a descartar esa posibilidad. Quiero decir, eso podría suceder.»

El veterano periodista Bill Apter, quien también estaba en el programa, no estuvo de acuerdo con la sugerencia de Long de que una asociación entre Khan y McMahon aún podría ocurrir. Él dijo:

«Es una posibilidad, pero no con Tony Khan. No, de ninguna manera. En la lucha libre dicen que todo puede pasar, pero eso no sucederá. No ocurrirá porque piensa en esto. Con las acusaciones contra Vince McMahon, ¿quiere Tony Khan eso en su empresa? Tienen a este tipo dentro que supuestamente hizo todas estas cosas horribles. No, de ninguna manera.»

¿Estáis de acuerdo con Teddy Long o con Bill Apter?

La verdad es que sería una de las mayores sorpresas de la historia de la lucha libre profesional que Vince McMahon y Tony Khan se asociaran. Dicho esto, ¿alguien se imagina que AEW firmara al exdueño de la WWE para intentar competir con la que era su propia empresa creando una nueva guerra de la que McMahon saliera otra vez victorioso?