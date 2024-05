Curioso dato del Campeonato Indiscutible y Backlash

Ya quedó atrás Backlash: France, donde Solo Sikoa y Tama Tonga vencieron a Randy Orton y Kevin Owens con ayuda de Tanga Loa, Bayley retuvo el Campeonato Femenil WWE ante Tiffany Stratton y Naomi, Damina Priest defendió el Campeonato Mundial de Peso Pesado de Jey Uso gracias a The Judgment Day, Bianca Belair y Jade Cargill se convirtieron en las nuevas Campeonas de Parejas frente a Asuka y Kairi Sane, y Cody Rhodes venció a AJ Styles para seguir siendo el Campeón Indiscutible.

Pero no nos alejamos todavía del todo del Premium Live Event y en esta ocasión vamos con un curioso dato que ha revelado un usuario en redes sociales que hace referencia al reinado que tuvo Roman Reigns como Campeón Universal Indiscutible de WWE hasta que Cody Rhodes lo destronó en WrestleMania XL. Como es bien sabido, «The Tribal Chief» acostumbraba a defender el título con ayuda de The Bloodline. En cambio, el «American Nightmare» lo hizo él solo en Backlash.

«Dato divertido:

Esta es la primera vez que el Campeonato Indiscutido ha sido defendido en un combate sin NINGUNA interferencia desde el episodio de SmackDown del 17 de junio de 2022, donde Roman Reigns defendió contra Matt Riddle sin ningún tipo de interrupción.

Casi dos años».

Fun fact:

This is the first time the Undisputed Title has been defended in a match that has had ZERO interference since the June 17, 2022 episode of SmackDown, where Roman Reigns defended against Matt Riddle without interference.

Nearly two years.#wwebacklash pic.twitter.com/jbmKhhG3gY

— Punk of Burial Squad (@TheEnduringIcon) May 4, 2024