Aunque Cody Rhodesy Roman Reigns dieron un combatazo que pasará a la historia en el evento estelar de la noche dos de WrestleMania 40, lleno de emoción y que culminó con un gran y largo reinado de El Jefe Tribal y la, por fin, culminación de la historia de Rhodes, al convertirse este por primera vez en Campeón Mundial WWE, hay otra lucha más grande esta.

Al menos, sobre el papel, según lo dicho recientemente por el reconocido veterano del ring, Tommy Dreamer, en su rol como analista de lucha libre para el programa BUsted Open Radio de la emisora Sirius XM.

► Tommy Dreamer dice que AEW tiene una lucha que le ganaría a la más grande de WWE en 2024

«El cara a cara entre Kenny Omega y Kazuchika Okada en el pasado Dynamite del 1 de mayo, que insinuaba una posible lucha entre los dos viejos rivales, me dejó pensando. Estoy realmente muy emocionado de ver esa lucha.

Eventualmente, vamos a tener a Kenny Omega ante Kazuchika Okada, y ahora tiene una historia completamente diferente y tiene significado y propósito. Ya sé que voy a ver a dos de los mejores luchadores que he visto y quienes ya han dado algunas de las mejores luchas que he visto, sé que lo voy a tener de nuevo, pero ahora con una historia diferente.

«El evento estelar del pasado WrestleMania 40, Cody Rhodes vs. Roman Reigns, no fue tan grande en papel como el potencial quinto capítulo en la famosa rivalidad entre Omega y Okada. Cody y Roman, sí… Tuvimos la lucha, tuvimos la construcción previa la lucha, luego tuvimos una historia añadida, lo que la convirtió en uno de los mejores ángulos de todos los tiempos.

«En cuanto a la lucha, Roman vs. Cody y Kenny vs. Okada, en cuanto a la lucha sobre el papel, ¿cuál de las dos es la mejor? Kenny vs. Okada, sin duda. Y ahora lo tenemos con una muy buena historia, podría ser un gran negocio, taquilla masiva».