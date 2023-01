Bray Wyatt es distinto a los demás de la WWE. Siempre lo ha sido. Ahí tenemos Royal Rumble 2023. Y justamente después del Evento Premium, en la conferencia de prensa, hablaba sobre cómo se enorgullece de siempre estar dispuesto a tomar riesgos y a hacer cualquier cosa que nadie haya hecho antes. El combate Montain Dew Pitch Black que tuvo con LA Knight nunca se había realizado. Pero realmente semana tras semana demuestra que es diferente.

As Bray Wyatt and @RealLAKnight met in the first-ever @MountainDew Pitch Black Match at #RoyalRumble, Uncle Howdy made a big splash! pic.twitter.com/TqYhpt1sAZ — WWE (@WWE) January 29, 2023

► Bray Wyatt, distinto a los demás

“Hay algunas personas a las que les gustan los nuevos conceptos y las personas que se arriesgan y esas cosas, y luego hay personas que no lo hacen simplemente porque no lo hacen. Es un deporte para algunos, es un espectáculo para otros. Lo hermoso de la lucha libre y esta industria es que hay algo para todos. Siempre me he enorgullecido del hecho de que estoy dispuesto a tomar riesgos y hacer cosas que nadie ha hecho nunca. En mi opinión, si no estás dispuesto a hacerlo, entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Se trata de dejar un legado, para mí, y haría casi cualquier cosa, especialmente si nadie lo ha hecho antes porque sé que la gente lo notará y es divertido para mí”.

