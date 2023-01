Cody Rhodes habla tras ganar el Royal Rumble 2023

Cody Rhodes sabe como hacer regresos espectaculares. Lo hizo el año pasado cuando volvió a la WWE en WrestleMania 38 venciendo a Seth Rollins. Y lo hizo nuevamente esta noche cuando entró como participante 30 al Royal Rumble 2023 para salir victorioso y con una oportunidad titular en WrestleMania 39. Con suerte, no tendrá que hacerlo más, pues no volverá a irse de la compañía así como tampoco sufrirá una lesión tan grave como la del año pasado. Y si todo va como parece, quizá en el magno Evento Premium cumpla su objetivo de ser Campeón WWE.

A dream has become reality at https://twitter.com/hashtag/RoyalRumble?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Congratulations to the undeniable @CodyRhodes, you EARNED it. pic.twitter.com/v4YBiLYE2M @CodyRhodespic.twitter.com/v4YBiLYE2M

► Cody Rhodes, tras ganar el Royal Rumble

En espera de ver qué sucede mañana lunes en Monday Night Raw, nos detenemos en las declaraciones del “American Nightmare” tras el show:

“No diría que estaba preparado para estar aquí. No tengo… lo siento, estoy realmente emocionado. Hice todo lo que pude y estoy verdaderamente sin palabras. Pero indudablemente sigo sin una corona. Y el haber conseguido un boleto para WrestleMania… me deja sin palabras. Tengo que finalizar la historia. No hay nadie mejor en el mundo que Roman Reigns. No puedo decir que yo soy mejor. Tengo que vencerlo para poder decirlo. También Gunther es uno de esos tipos con los que quiero volver a luchar, aunque al mismo tiempo no quiero volver a hacerlo. Me siento bendecido. Tuve dos regresos en un año. Me disculpo con la gente por no haber tomado las mejores decisiones. Pero ahora estoy en lo mejor de mi carrera y quiero hacerlo, y estar en el gran escenario significa el mundo para mí. Estoy emocionado por lo que sigue, ahora es cuando empieza la diversión. Estar conectado con el Universo WWE es lo que más he echado de menos”.