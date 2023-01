Cody Rhodes ganó el Royal Rumble 2023 para conseguir una oportunidad titular en WrestleMania 39. Presumiblemente, estará enfrentando a Roman Reigns por el Campeonato Indiscutible. Pero veremos si finalmente es así porque el “Jefe Tribal” está comenzando una rivalidad con Sami Zayn que quizá los lleve a enfrentarse en el magno Evento Premium también. Y entonces podría darse la división de títulos y que cada uno enfrente al samoano por uno. Eso sin tener en cuenta lo que puede ocurrir en Elimination Chamber 2023.

► Cody Rhodes se acuerda de The Elite

Todo eso lo veremos con el paso de los meses. Ahora nos enfocamos en la victoria del “American Nightmare” para señalar que se acordó de The Elite (del Bullet Club, quizá sería más exacto apuntar). Antes de señalar el logo de WrestleMania, el ganador de la lucha de 30 hombres hizo la señal del “Too Sweet” y luego la de una pistola. Además, vemos en el perfil oficial de The Young Bucks, dos emojis que hacen referencia al gesto de su antiguo compañero de vestidor en All Elite Wrestling, New Japan Pro-Wrestling o Ring of Honor.

Muchas veces se habló de que estos luchadores no tenían la mejor de las relaciones pero fuera así o no no cabe duda de que cambiaron la industria cuando dieron inicio a AEW y que de una manera u otra siempre van a estar conectados. Y, como vemos, no reniegan de ello ni unos ni otros.

¿Qué os parece la victoria de Cody Rhodes en Royal Rumble 2023?