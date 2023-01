Triple H habla de The Rock tras Royal Rumble 2023

Finalmente, The Rock no hizo su retorno a la WWE durante Royal Rumble 2023. Ahora, ¿estará en WrestleMania 39? Esa es la gran pregunta que se hace todo el Universo WWE. Acerca de la cual no existe una respuesta oficial. Pero a falta de más de dos meses para entonces, ¿por qué no?, pensarán los más optimistas. Lo más pesimistas ya lo habrán descartado. Pero, ¿qué tiene que decir Triple H al respecto? De ello estuvo hablando el Director Creativo de la compañía en la conferencia de prensa después del primer Evento Premium del año.

“No hay nada como esto. Nada. Sé de su parte, de su familia, de su gente, que hay una parte de: si él pudiera haber estado aquí, si él pudiera estar en WrestleMania, en Hollywood, daría la vuelta a todas las piedras, lucharía contra el fuego, para hacerlo. Yo no creo que vaya a suceder pero, de nuevo, no lo sé. Siempre tenemos conversaciones con él, porque él ama esto y a nosotros nos encanta que sea parte de lo que hacemos.

“Es la estrella más grande de Hollywood, puede que, y sin puede, la persona más reconocible del planeta. Esta es su casa. Tiene las puertas abiertas, esto es una invitación para que venga cuando quiera. Pero está increíblemente ocupado. Él quiere hacerlo. Y quiere estar al cien por cien. No hay manera de que venga y no esté poniendo todo en ello. Así que hasta que eso sea posible, no va a suceder. Él sabe que la puerta está abierta, que cuando quiera puede venir y electrificar a todos”.

What did @TripleH have to say regarding potential plans for @TheRock when #WrestleMania goes Hollywood this April?

"The Game" gets honest and candid about the biggest movie star and WWE icon. pic.twitter.com/4WPFVTSmun

— WWE (@WWE) January 29, 2023