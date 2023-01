El primer Mountain Dew Pitch Black Match se saldó con la victoria de Bray Wyatt ante LA Knight. Y la cosa no quedó ahí pues posteriormente el Uncle Howdy saltó sobre el ex Campeón del Millón de Dólares, que veremos cómo se recupera tanto de la derrota como del ataque posterior. La lucha provocó todo tipo de opiniones. Nadie sabía lo que iba a ser hasta que finalmente ocurrió. Luces tenues, atuendos y pintura brillando en la oscuridad, sin descalificación… Lo que no se puede negar es que fue diferente.

As Bray Wyatt and @RealLAKnight met in the first-ever @MountainDew Pitch Black Match at #RoyalRumble, Uncle Howdy made a big splash! pic.twitter.com/TqYhpt1sAZ — WWE (@WWE) January 29, 2023

► Bray Wyatt después de Royal Rumble 2023

Ahora conocemos la reacción del mismo Bray Wyatt, que fue una de las Superestrellas de la WWE que estuvo en la conferencia de prensa después del Evento Premium. Aunque en realidad no habló tanto del combate en sí como de su gran momento con The Undertaker en el Raw 30:

“Es importante que todo el mundo sepa que es importante, ¿sabes lo que quiero decir? Es el tipo de cosa que solo yo tengo que hacer. Por mí, por mis hijos. Se siente gratificante, después de todo el duro trabajo durante años, después de tanto haber sido comparado con él sin haberlo preguntado. Creo que todos en el mundo entendieron que nunca voy a ser él. Nunca lo intenté. ¿Por qué alguien querría? Él es el único The Undertaker. Él me apoyó, me ayudó, pero ese fue el primer momento públicamente, así que fue un momento poderoso“.

