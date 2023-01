La Campeona NXT Roxanne Pérez hizo su debut en Royal Rumble en esta reciente edición de 2023. Ya solo el momento basta para calificar esta como una buena experiencia, dentro del que es el mejor momento de su carrera como luchadora. Y en el encordado tampoco le fue demasiado mal. Entró como número cuatro, protagonizó algún momento destacado, y se mantuvo cuatro minutos y medio en el encordado. No pudo eliminar a nadie pero hizo falta todo el Damage CTRL para eliminarla a ella.

Una vez salió del escenario, la reina de la marca amarilla dedicó unos momentos a responder a las preguntas de la entrevistadora Cathy Kelley.

“Estoy un poco decepcionada, obviamente, porque quería ir a WrestleMania, pero también muy agradecida, porque Royal Rumble es el primer PPV al que fui, y ahora es también el primer PPV en el que estoy. Algunos momentos bastante locos. Pero prometo que un día voy a ir a WrestleMania. E hicieron falta tres personas para eliminarme así que, yo solo digo”.

Si continúa avanzando cómo hasta ahora, algún día Roxanne Pérez va a ganar Royal Rumble y va a coronarse en WrestleMania. Pero todavía es pronto, aún tiene mucho que hacer en NXT, empezando por tener un buen reinado. Luego ascender al elenco principal. Y todo lo que sigue. Veremos cómo continúa con su carrera como Superestrella de la WWE.

The NXT Women’s Champion @roxanne_wwe may have come up short in the #RoyalRumble Match, but she promises she’ll be back one day to capture her #WrestleMania moment. pic.twitter.com/MeAurfpLqU

— WWE (@WWE) January 29, 2023