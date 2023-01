Cody Rhodes: “Si soy el mejor, lo demás no importa”

Cody Rhodes ha ganado el Royal Rumble 2023 y mira hacia WrestleMania 39, donde intentará convertirse en campeón. La dirección está clara, aunque habrá unos cuantos matines que se irán aclarando en los próximos meses. Dicho esto, en la conferencia de prensa después del Evento Premium, el “American Nightmare” señalaba que si es el mejor no importa hacia donde vaya.

A dream has become reality at #RoyalRumble. Congratulations to the undeniable @CodyRhodes, you EARNED it. pic.twitter.com/v4YBiLYE2M — WWE (@WWE) January 29, 2023

► Cody Rhodes habla tras Royal Rumble 2023

“Tuve mucha suerte de que, cuando regresé, tenía suficiente experiencia para no necesitar siempre estructura y dirección. Ustedes me han visto sin correa antes. Me pongo un poco salvaje. Fue genial tener esa estructura, pero he tenido una experiencia increíble, una educación increíble en la lucha libre. No estoy destinado a hacer nada más. Esto es lo que hago. Fue fácil entonces cuando regresé, y Vince estaba a cargo de eso. Es fácil ahora porque, de la forma en que lo veo, y no lo digo como fanfarronería o arrogancia, esto es algo que hablé con uno de mis hijos en la escuela, si soy el mejor, entonces no importa quién me muestre a dónde ir y me diga qué sigue, si soy el mejor, mi camino es simple. Estos fanáticos pagan su dinero, les hago sentir algo y puedo hacerlo mejor que nadie. Si puedo, entonces puede ser esta persona o esa persona. Diré que no quiero ponerme sensiblero con eso, pero Triple H no tiene ninguna razón para ser mi fan si realmente lo piensas”.

