Chelsea Green, enloquecida tras Royal Rumble 2023

Otra de las sorpresas de Royal Rumble 2023 fue Chelsea Green, quien hizo su regreso a la WWE participando en la lucha de 30 mujeres. El gran momento que fue aparecer se acabó rápidamente pues fue eliminada en tan solo cinco segundos por Rhea Ripley. Ni siquiera pudo sacar una nueva rivalidad del combate. Aunque parece claro que este es el comienzo de su primera historia en este nuevo capítulo de su carrera como Superestrella. Quizá mañana en Raw o el viernes en SmackDown se presente para verse las caras con su próxima oponente.

We just witnessed the FASTEST elimination in the history of the Women's #RoyalRumble Match!!! @ImChelseaGreen was immediately thrown over the top rope by @RheaRIpley_WWE in a shocking moment! pic.twitter.com/jKw9DuWjBv

Pero antes de ver cómo continúa la aventura de la ex NXT, nos detenemos en su reacción a su actuación en el Evento Premium para descubrir que una vez que salió del escenario estaba realmente enloquecida y ni siquiera quiso realizar la entrevista sino que se puso a gritar a todo el mundo.

“¡¿Qué vas a preguntarme?! ¡Vamos, adelante! ¡Dilo! ¡Dilo! ¡No hay nada que puedas preguntarme! ¡Te voy a reportar a ti, a él, a él, a todos! ¡Se suponía que debía estar en WrestleMania! Chelsea Green. ¡Bajo todos los focos! ¡Y ahora no tienes nada que decirme!”.

Con el paso de las semanas y de los meses iremos viendo si Chelsea Green está finalmente en WrestleMania 39. Aunque no sea luchando por un campeonato en el combate estelar.

The #RoyalRumble didn’t go as planned for the returning @ImChelseaGreen and she’s going to let everyone know that her moment was unjustly taken from her. pic.twitter.com/SLxVUJaC0R

— WWE (@WWE) January 29, 2023