La luchadora Michelle McCool protagonizó uno de los regresos sorpresa del Royal Rumble 2023. Estaba sentada en primera fila con su hija cuando de repente fue anunciada como participante y todo el mundo quedó sorprendido. La verdad es que sus retornos a la compañía siempre han sido en este tipo de luchas: Royal Rumble 2018, Evolution, Royal Rumble 2019. Y no tuvo para nada una mala actuación. Entró como número veinticinco y aguantó casi 14 minutos en el encordado, eliminando a dos luchadoras por el camino.

Nunca se sabe si esta fue su última lucha o se alejará nuevamente para volver más adelante. Pero ahora nos detenemos en la reacción de Michelle McCool a su vuelta a la acción haciéndonos eco de sus comentarios una vez salió del escenario mientras era entrevistada por Sarah Schreiber.

“Cuando sonó mi música tenía que entrar, ¿verdad? Tenía a mi hija al lado y tenía que salir e ir a por ello. Tienes que estar preparada, no puedes decepcionar a los fans. Se sintió tan bien, no hay nada como el Universo WWE. Estoy realmente agradecida con los fans, son ellos los que me traen aquí, y los que mantienen esto en marcha. Es increíble que sea en mi estado natal, tengo a mi familia aquí, ellos no sabían qué iba a pasar, significa todo para mí no solo hacer esto por mí sino por ellos“.

When her music hit as she was sitting in the front row, @McCoolMichelleL was ready to put on a show in front of her family and her home state. #RoyalRumble pic.twitter.com/xgeqHkzE1i

— WWE (@WWE) January 29, 2023