Raquel Rodríguez, emocionada tras Royal Rumble 2023

Raquel Rodríguez dio sin duda una de las mejores actuaciones del Royal Rumble 2023. No pudo ganar pero entró como número 22 y fue una de las que más tiempo estuvo sobre el encordado con 20 minutos y también una de las que más rivales eliminó con tres. La luchadora está buscando su próxima gran historia en SmackDown y si bien no sacó ninguna rivalidad de este combate de 30 mujeres el haber actuado como lo hizo la mantiene en una buena posición. Veremos el viernes qué hace en el nuevo programa de la marca azul.

Pero antes vamos con sus primeras palabras después del combate mientras hablaba con Megan Morant una vez abandonó el escenario:

“Fue eléctrico, Megan, fue realmente eléctrico, como sabía que iba a ser, porque siempre es así en Texas. Nada se compara con estar frente a tu familia y a tus amigos y la gente que te apoya y la gente a la que quieres. No gané el Royal Rumble pero me siento como si lo hiciera. Significa tanto para mí ver cómo la gente me recibió, como gritaron mi nombre, cómo me apoyaron… Siempre estaré agradecida por este momento en San Antonio, Texas“.

.@RaquelWWE is proud of herself and how she performed while competing in her home state of Texas in her first #RoyalRumble. pic.twitter.com/i4A4HjzqZt

— WWE (@WWE) January 29, 2023