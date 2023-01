Gunther valora su actuación en Royal Rumble 2023

El Campeón Intercontinental Gunther fue uno de los nombres propios del Royal Rumble 2023. Entró como número uno al combate y fue el último eliminado. Después de una gran batalla, que casi fue una lucha aparte de la de 30 hombres, Cody Rhodes lo sacó del encordado para alzarse con la victoria. El “Ring General” dio una actuación impresionante estando 1 hora y 11 minutos en el cuadrilátero, chocando con cada uno de los luchadores que participaron, eliminando a cinco de ellos, y contando algunas historias mientras tanto.

► Gunther habla tras Royal Rumble 2023

Esta es una valoración que realiza quien escribe estas líneas con la que probablemente todos estén de acuerdo. Ahora, ¿cómo valora el mismo Gunther lo que hizo esta noche en primer Evento Premium de la WWE en 2023? De ello estuvo hablando una vez terminada la lucha.

“¿Cómo me siento? Una vez más, dependía de mí presentarme y tomar la responsabilidad de restaurar el honor de nuestro precioso deporte. Me pusieron todo tipo de obstáculos, superé cada uno de ellos, al final no fue como hubiera querido y me culpo a mí mismo por ello, a nadie más. Pero como siempre hacemos en Imperium, luchamos y volvemos. Semana tras semana recorremos el país representando este deporte de la manera en que se supone que tiene que ser. Nosotros somos Imperium“.

Veremos qué sigue a partir de esta semana para Gunther en su Camino a WrestleMania.

Más reacciones a Royal Rumble 2023

¿Te gustó la actuación de Gunther en Royal Rumble 2023?