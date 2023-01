Rhea Ripley se lesionó en el Royal Rumble 2023

Royal Rumble 2023 vio a Rhea Ripley ganar la lucha de 30 mujeres para obtener su oportunidad titular en la lucha estelar de WrestleMania 39. La integrante del Judgment Day entró como número uno al combate y estuvo en el encordado durante más de una hora, eliminando a siete luchadoras, antes de deshacerse en último lugar de manera espectacular de Liv Morgan. Ahora veremos qué sigue para ella, si persigue el Campeonato Femenil Raw o el Campeonato Femenil SmackDown.

#RoyalRumble just became RHEA RUMBLE!@RheaRipley_WWE has won the Women's Royal Rumble Match from the number 1️⃣ spot and now … MAMI IS GOING TO #WRESTLEMANIA!!! pic.twitter.com/5zWrk4QwKN

— WWE (@WWE) January 29, 2023