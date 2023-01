Hubo un total de tres luchadoras de NXT participando en el Royal Rumble 2023 que ganó Rhea Ripley: Roxanne Pérez, la Campeona NXT, Zoey Stark e Indi Hartwell, ex Campeonas de Parejas NXT. La primera duró cuatro minutos, la segunda veintiséis y la tercera casi cinco; todas tuvieron sus momentos. Fue una buena prueba para ellas teniendo en cuenta también que probalemente en un futuro sean ascendidas al elenco principal. Como curiosidad, la misma Ripley estuvo en el Royal Rumle 2019 como integrante de la marca amarilla.

► Rhea Ripley, NXT y Royal Rumble 2023

Y por eso no nos sorprende que después del Evento Premium, en la conferencia de prensa, quisiera dedicarles unas palabras a sus compañeras.

“Me encanta que tengamos a Superestrellas de NXT viniendo al Royal Rumble y siendo parte de él. Porque el Universo WWE ve mayoritariamente Raw, SmackDown y los Eventos Premium, así que así tienen la oportunidad de conocer a estas nuevas estrellas, estas nuevas caras, estos nuevos nombres, las cosas que pueden hacer. Y también pone más ojos en NXT. Así que es realmente genial tener a gente como Roxanne viniendo como la Campeona NXT, participando en el Royal Rumble, y mostrando de lo que se trata NXT. Obviamente, me encanta NXT. Y creo que debería recibir más crédito del que recibe. Tienen que poner más ojos porque hay muchas próximas estrellas. Me hubiera gustado que hubiera habido más en el Royal Rumble varonil. Porque la división de luchadores de NXT no es ninguna broma. Cada uno de ellos está demostrando quienes demonios son. Así que estoy emocionada por las nuevas estrellas de NXT”.

Más reacciones a Royal Rumble 2023