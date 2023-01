Rhea Ripley habla tras ganar el Royal Rumble 2023

El Royal Rumble 2023 femenil tiene ganadora: Rhea Ripley. La integrante del Judgment Day va a WrestleMania a por el campeonato. ¿A por cuál? Presumiblemente, el Campeonato Femenil Raw de Bianca Belair. Pero a falta de más de dos meses para entonces, esto no está confirmado todavía. Aunque puede que se haga oficial mañana mismo en Monday Night Raw. Lo veremos. Antes, vamos con las primeras declaraciones de “La Erradicadora” después de conseguir una de las victorias más importantes de su carrera en la WWE.

#RoyalRumble just became RHEA RUMBLE!@RheaRipley_WWE has won the Women's Royal Rumble Match from the number 1️⃣ spot and now … MAMI IS GOING TO #WRESTLEMANIA!!! pic.twitter.com/5zWrk4QwKN — WWE (@WWE) January 29, 2023

► Rhea Ripley, tras ganar Royal Rumble 2023

“Primero que nada, bien jugado Beth Phoenix (la atacó al inicio del Evento Premium). Pero una vez más me sobrepuse a todo lo que estaba en mi contra para salir victoriosa. Fui la primera en el Royal Rumble y acabé la última. (Aparecen Damian Priest y Dominik Mysterio para festejar con su amiga). Liv (Morgan) es una guerrera, siempre lo ha sido y siempre lo será. Sé lo dura que es. Y la conozco mejor que nadie. Me alegro de haber compartido el combate con ella y me alegro de haberlo terminado con ella. Pero una vez más, como ya pasó antes, fui mejor que ella. Y esta vez fue en el Royal Rumble. Tengo mis ojos puestos en ambos (títulos). No sé a quién voy a elegir. Tengo historia con Bianca y tengo historia con Charlotte (Flair). Tenemos historia con The Bloodline. Nunca se sabe. Pero ya lo sabemos, tienes que sintonizar cada semana para ver lo que el Judgment Day tenemos que decir. Entonces lo descubrirás. Salid de mi camino, perdedores”.

¿Qué os parece la victoria de Rhea Ripley en Royal Rumble 2023?