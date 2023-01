Tras Royal Rumble, Cody Rhodes se emociona hablando de Triple H

En el mejor momento de su carrera como Superestrella de la WWE como es ser el ganador de Royal Rumble y tener una oportunidad titular en WrestleMania, Cody Rhodes habla de la influencia de Triple H tanto para sí como para su familia en la conferencia de prensa después del Evento Premium.

The American Nightmare had a https://twitter.com/hashtag/RoyalRumble?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — — WWE (@WWE) January 29, 2023

► Cody Rhodes habla de Triple H

“Triple H no tiene ninguna razón para ser fan mío, si realmente piesas en ello. Aplasté el trono, le dediqué muchas críticas… Pero pienso que él sabía de donde venía todo eso. Estaba hambriento. Él es el tipo… No creo que él recuerde esto pero yo nunca lo olvidaré… Recuerdo haber hablado con él en una ocasión en Posición de Gorila cuando estaba muy frustrado y quería irme. Él me dijo: “Sacude la caja”. Sé que es una frase hecha pero la tomé literal. Y la sacudí tanto como pude. Me alegro de tener la relación que tenemos ahora. Claramente soy un enorme fanático de Triple H, como puede verse en mi presentación. Me alegra que sea el entrenador y me gusta ser el mariscal de campo. Creo que a veces cuando me miraba veía a mi padre pero hoy me mira y me ve a mí y eso es muy importante“.

¿Qué os parece la victoria de Cody Rhodes en Royal Rumble 2023?