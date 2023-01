Logan Paul, tras Royal Rumble: “No existe nada así”

Logan Paul fue una de las sorpresas del Royal Rumble 2023. Nadie esperaba que apareciera pero participó en la lucha y dio mucho que hablar. Empezando porque él fue quien elimió a Seth Rollins, lo cual puede costarle caro en el futuro; probablemente ambos inicien una rivalidad mañana mismo en Monday Night Raw. Y continuando con su espectacular maniobra aérea con Ricochet. “Maverick” no sabe lo que es estar en un combate y no crear grandes momentos. Veamos ahora su reacción una vez abandonó el escenario.

“Obviamente, soy un forastero. Todo esto es una locura. Este ambiente es increíble, no existe nada como esto en el mundo. Te juro que estos son los mejores fans del mundo. Trabajo con algunas de las personas con más talento del mundo. No pude ganar pero estoy emocionado de haber vuelto después de una lesión y haber podido participar. (¿Cuál es su reacción a la reacción de la gente hacia él?). Soy una persona polarizante. Así que escuché aplausos pero también escuché abucheos. Pero de lo que se trata es de crear ruido, eso es lo único que me importa“.

La verdad es que fue un poco sorprendente que Logan Paul no fuera mejor recibido teniendo en cuenta las buenas reacciones que provocaba cuando se fue. Veremos qué sigue para él de ahora en adelante y si los fans se decantan por un lado o de alguna manera trabaja como tweener.

Coming out of his first-ever #RoyalRumble Match, @LoganPaul thanks the WWE Universe and his fellow Superstars. pic.twitter.com/nl1hwpBp4i

— WWE (@WWE) January 29, 2023