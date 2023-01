Royal Rumble 2023 vio a Roman Reigns retener el Campeonato Indiscutible ante Kevin Owens. Pero eso no fue lo más importante que pasó con ambos en el Evento Premium, por sorprendente que pueda ser esta frase, si no lo has visto, claro. Y es que después del combate, The Bloodline se pusieron a golpear a “KO” hasta que Sami Zayn los detuvo. ¿Cómo lo hizo? Utilizando la silla que el “Jefe Tribal” le dio para atacar a su amigo contra el mismo samoano. Luego sería atacado por Jimmy Uso. Pero ahí tampoco quedó todo, pues Jey Uso se negó a castigar al ya no “Uce Honorario”.

► Roman Reigns, tras Royal Rumble 2023

Será realmente intesante ver cómo continúa esta historia de ahora en adelante, teniendo en cuenta además que Cody Rhodes ganó el Royal Rumble y quiere el título mundial. Pero antes, Roman Reigns se tomó unos segundos después del show para dedicar un mensaje bajo al atenda mirada del siempre orgulloso Paul Heyman:

“Estas dentro de The Bloodline, o no lo estás“.

Escueto pero cristalino. Y claramente Sami Zayn no lo está. ¿Jey Uso sí? Lo descubriremos esta próxima semana.

